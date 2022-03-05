Події

21:53 05.03.2022

Спротив наших людей на окупованих територіях дає нам упевненість, що ми відновимо нашу державу – Зеленський

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Спротив наших людей на окупованих територіях дає нам упевненість, що ми відновимо нашу державу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, що спротив українців на тимчасово окупованих територіях дає впевненість у тому, що Українську державу буде відновлено.

"Ми всі разом відбудуємо нашу державу... Впевненість у цьому підживлюється енергією нашого спротиву, нашого протесту", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні у суботу.

"Площа Свободи у Херсоні – це вся Україна. Вулиці Конотопа, де місцеві кричать на окупантів, – це Україна. Це особливий героїзм – протестувати, коли твоє місто окуповане. І хай тимчасово", - додав він.

За словами Зеленського, українці не відступають, не здаються, не зупиняють спротиву.

"Вони кричать окупантам: "Йди додому", - сказав президент.

Він закликав людей, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, "переходити в наступ, йти на вулиці, боротися".

"Треба виходити і гнати це зло з наших міст", - резюмував Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/779

Теги: #люди #позиція #окупація
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