На Одещині кількість збитих літаків збільшилася до трьох – начальник ОВА

На Одещині за добу збили три літаки супротивника, затримано трьох льотчиків, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Марченко.

"Наразі підтверджено, що було збито три літаки над територією Одеської області. Затримано трьох льотчиків", - сказав він у відеозверненні.

Раніше повідомлялося про два збиті над областю літаки. "Близько третьої години дня наші війська протиповітряної оборони збили два ворожі винищувачі! Багато одеситів чули сьогодні вибух, це і був один із винищувачів, який впав у море неподалік Одеси, інший впав на півночі області. Нині пілотів захопили і везуть на допит", - написав Марченко у Телеграм.

Джерело: https://www.facebook.com/oda.odesa/videos/680697536300995/