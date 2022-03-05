Події

19:10 05.03.2022

Прем'єр Ізраїлю відвідав РФ для переговорів із Путіним - ізраїльські ЗМІ

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Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет у суботу прибув із неоголошеним візитом до Москви для переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, передає видання The Jerusalem Post.

"Прем'єр-міністр Нафталі Беннет, як повідомляється, перебуває в Москві для переговорів із Володимиром Путіним", - пише видання з посиланням на дані російської сторони.

Представник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що у Кремлі зараз відбуваються переговори президента Росії Володимира Путіна та прем'єр-міністра Ізраїлю.

"Обговорюється ситуація навколо України", – сказав Пєсков журналістам.

Теги: #ізраїль #росія #зустріч #лідери
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