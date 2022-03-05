Прем'єр Ізраїлю відвідав РФ для переговорів із Путіним - ізраїльські ЗМІ
Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет у суботу прибув із неоголошеним візитом до Москви для переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, передає видання The Jerusalem Post.
"Прем'єр-міністр Нафталі Беннет, як повідомляється, перебуває в Москві для переговорів із Володимиром Путіним", - пише видання з посиланням на дані російської сторони.
Представник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що у Кремлі зараз відбуваються переговори президента Росії Володимира Путіна та прем'єр-міністра Ізраїлю.
"Обговорюється ситуація навколо України", – сказав Пєсков журналістам.