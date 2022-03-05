Ю.Тимошенко закликала закрити небо над Україною

Лідер Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала міжнародне співтовариство закрити небо над Україною.

"Закрийте небо над Україною! Як молитву, сьогодні повторюють наші діти, коли на них летять ракети та бомби, випущені з Кремля. Вони хочуть жити, а не вмирати. Закрийте небо над Україною! Умовляють українці разом із мільйонами людей у всьому світі. Тому що атаки на наші атомні електростанції становлять ядерну загрозу всій Європі", - сказала Тимошенко у своєму відеозверненні, розміщеному у Facebook.

За її словами, пряма атака російської армії на Запорізьку атомну електростанцію, танкові удари по атомних реакторах - "це переддень Судного дня, всі межі перейдено, всі мости зруйновано".

Політик зазначила, що Україна наразі бореться за цінності всього людства і їй життєво потрібні захист і допомога.

"У відмові від закриття неба над Україною є дуже уявна межа, що відокремлює турботу про мир від слабодушності. Треба жити за честю, бо сьогодні тим, хто ухвалює рішення про закриття неба над Україною, страшно, а завтра вже може просто не бути", – резюмувала Тимошенко.

Джерело: https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/videos/647646076444219/