"Укртелеком" тимчасово не працює в Чернігівській, Сумській та Херсонській областях, критична інфраструктура та національна транспортна мережа працюють

"Укртелеком" тимчасово припинив надавати послуги абонентам у Чернігівській та Сумській областях через пошкодження інфраструктури під час бойових дій, повідомляється на офіційній сторінці компанії у Facebook.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії повідомили, що також недоступний зв'язок у Херсонській області.

Співробітники компанії роблять усе можливе для оперативного усунення пошкоджень.

"Вночі відбулося аварійне відключення магістрального вузла зв'язку в Дніпропетровській області. Аварійна бригада у супроводі бійців ЗСУ за півтори години відновила роботу вузла", - зазначено в повідомленні.

Водночас у компанії наголосили, що критична інфраструктура та національна транспортна мережа "Укртелекому" працюють.

Також компанія розширила ємність зовнішніх каналів, що дало змогу збільшити швидкість підключення приватних абонентів у низці областей України, де швидкість підключення була обмежена на користь сервісів ЗСУ, державних та соціальних об'єктів.

Кількість регіональних вузлів зв'язку, що працюють, залишилася на рівні 70%.

Джерело: https://www.facebook.com/Ukrtelecom/posts/5628347893858555