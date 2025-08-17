Інтерфакс-Україна
Події
20:40 17.08.2025

Відмова від східних областей України є нічим іншим, як диктатом РФ - Матернова

Фото: https://x.com/kmathernova/

Поступка східними областями України є нічим іншим, як диктатом РФ, заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"В Анкориджі президент Трамп вирішив не наполягати на припиненні вогню. Натомість Путін представив так звану "мирну пропозицію", яка є не чим іншим, як диктатом агресора: наприклад, від України очікується, що вона здасть східну частину своєї території, понад те, чого Путін досяг військовим шляхом. Такий "мир" є неприйнятним", - написала Матернова в Facebook.

За її словами, ЄС з самого початку чітко та рішуче говорив: мир має ґрунтуватися на принципах міжнародного права – на повній повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"Жодних ілюзій, жодних компромісів з агресорами. Завтра президента Зеленського у Вашингтоні супроводжуватимуть лідери Франції, Німеччини, Британії, Італії, Фінліндії та Європейського союзу. Їхня спільна присутність у Білому домі є чітким сигналом: Європа єдина та рішуча з Україною. Вона не потерпить миру, який є просто іншим словом для капітуляції", - зазначила посол.

Матернова підкреслила, що разом зі США необхідно підштовхнути Путіна до справжнього припинення вогню, а потім і до справжнього миру.

"Україна може повністю покладатися на своїх європейських партнерів. ЄС продемонстрував тверду позицію, мужність і розум. Тому що поставити агресора в позицію диктувати умови миру означатиме поставити під загрозу мир у всій Європі", - резюмувала посол ЄС.

 

