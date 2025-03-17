ОВА долучать до електронного кабінету перевізника

Обласні військові адміністрації (ОВА) зможуть використовувати електронний кабінет перевізника, у тому числі під час проведення конкурсів на міжобласні автобусні маршрути, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку).

"Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач Міністра наголосив, що невдовзі Мінрозвитку буде проводити конкурси на маршрути через електронний кабінет перевізника. Відповідна постанова № 1081 була раніше схвалена Урядом. Згодом, конкурс через електронний кабінет буде масштабований для використання обласними військовими адміністраціями", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінрозвитку за підсумками зустрічі Деркача з профільними заступниками голів обласних військових адміністрацій в фейсбук в понеділок.

Також в міністерстві анонсували створення і запуск нових внутрішніх автобусних маршрутів.

"Ще одна зміна – відкриття абсолютно нових маршрутів. Наразі Мінрозвитку завершує підготовку профільних актів, щоб це стало можливим. Нагадаємо, що з 2015 року не було відкрито жодного нового міжобласного автобусного маршруту, а всі конкурси проводились виключно за раніше відкритими маршрутами. Запропоновані зміни мають на меті вирішити цю проблему", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що серед стратегічних завдань міністерства є робота над законопроєктом про суспільно важливі послуги. Він дозволить громадам закуповувати транспортні послуги та оплачувати надані послуги.

Раніше повідомлялось, що Кабмін ухвалив перехід до цифровізації процедури конкурсів на внутрішні автобусні маршрути, яка буде проходити через онлайн-кабінет перевізника. Постанова №230, яка містить зміни до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1081 була ухвалена 28 лютого. Вона вступає в силу через 4 місяці з дня опублікування.