На базі Odesa Food Market організовано Гуманітарний волонтерський центр
На базі Odesa Food Market на вул. Рішельєвській, 9а організовано Гуманітарний волонтерський центр, який збирає гуманітарну допомогу для територіальної оборони та ЗСУ в Одесі та області.
"Ми збираємо гуманітарну допомогу для тероборони, ЗСУ в Одесі та Одеській області, збираємо запити на отримання допомоги, організовуємо всю логістику для того, щоб ті, хто потребує допомоги, її оперативно отримували", – йдеться у пресрелізі центру.
Згідно з ним, у центрі приймають сухі продукти та фабричні консерви, воду в закритих пляшках, термоодяг та білизну, медикаменти (кровозупинні, знеболювальні, матеріали для перев'язок), предмети гігієни.
"Актуальні списки необхідного ми розміщуємо на офіційних сторінках", – зазначається у повідомленні.
Водночас не приймають гарячу приготовлену їжу, військову амуніцію, порожні пляшки, пальне, займисті речовини, сигарети.
Гуманітарний центр приймає допомогу з 10:00 до 17:00, можливі зміни у зв'язку з комендантською годиною.
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