Події

16:28 05.03.2022

На базі Odesa Food Market організовано Гуманітарний волонтерський центр

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На базі Odesa Food Market на вул. Рішельєвській, 9а організовано Гуманітарний волонтерський центр, який збирає гуманітарну допомогу для територіальної оборони та ЗСУ в Одесі та області.

"Ми збираємо гуманітарну допомогу для тероборони, ЗСУ в Одесі та Одеській області, збираємо запити на отримання допомоги, організовуємо всю логістику для того, щоб ті, хто потребує допомоги, її оперативно отримували", – йдеться у пресрелізі центру.

Згідно з ним, у центрі приймають сухі продукти та фабричні консерви, воду в закритих пляшках, термоодяг та білизну, медикаменти (кровозупинні, знеболювальні, матеріали для перев'язок), предмети гігієни.

"Актуальні списки необхідного ми розміщуємо на офіційних сторінках", – зазначається у повідомленні.

Водночас не приймають гарячу приготовлену їжу, військову амуніцію, порожні пляшки, пальне, займисті речовини, сигарети.

Гуманітарний центр приймає допомогу з 10:00 до 17:00, можливі зміни у зв'язку з комендантською годиною.

https://instagram.com/odesafoodmarket?utm_medium=copy_link

https://t.me/odesa_human_volunteer_centre

https://www.facebook.com/odesa.food.market/

 

Теги: #одеса #гумдопомога
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