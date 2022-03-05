Події

15:33 05.03.2022

Безпечного "зеленого коридору" в Енергодарі сьогодні немає - мер

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Безпечного "зеленого коридору" в Енергодарі сьогодні немає - мер

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов заявляє, що місцева влада повернулася до будівлі виконкому міста, опрацьовуються можливості евакуації населення, але наразі безпечного "зеленого коридору" немає.

"Міська влада знову повернулася до будівлі виконкому. Сподіваємося, так буде й надалі, і ми зможемо нормально працювати. На численні питання щодо можливості евакуації жінок та дітей: наразі безпечного зеленого коридору немає!", - написав Орлов у своєму телеграм-каналі .

За його словами, зараз опрацьовується можливість створення "зеленого коридору".

"Ми обов'язково повідомимо, коли зможемо евакуювати людей", - наголосив мер.

Також він закликав місцевих жителів не використовувати особистий автотранспорт та прибрати його як мінімум від під'їздів, щоб не заважати заїзду машин швидкої допомоги та пожежників.

Мер нагадав, що комендантська година в Енергодарі з 18.00 до 05.30 також повідомив, що в місті запускається система опалення.

Теги: #мер #енергодар
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