Зеленський обговорив із прем'єром Албанії російську агресію та спільну роботу в межах ООН

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Албанії Еді Рама у телефонній розмові обговорили російську агресію проти України та спільну роботу в межах ООН.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Албанії. Розповів про боротьбу з російськими нападниками. Обговорили спільну роботу в межах ООН. Цінуємо практичну допомогу та підтримку Албанії в цей складний час. Робимо все для припинення війни", - написав Зеленський у своєму Twitter у суботу.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1500050359296958469