Шмигаль закликав направити на всі п'ять АЕС в Україні миротворчі групи із представників ЄС, МАГАТЕ та ДІЯРУ

УКРАЇНА – Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Міжнародне агентство з атомної енергетики та Європейського Союзу забезпечити прибуття на всі п'ять атомних станцій України миротворчих груп із представників ЄС, МАГАТЕ, Державного агентства ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

"Радіація не має меж. Можлива зона поразки – весь світ. Укотре закликаю міжнародне співтовариство в особі МАГАТЕ та ЄС забезпечити прибуття на всі п'ять атомних станцій України миротворчих груп у складі представників ЄС, МАГАТЕ та ДІЯРУ. Це питання безпеки всього світу!", - закликав прем'єр у своєму відеозверненні.

Як повідомлялося, Україна просила МАГАТЕ звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над її ядерними об'єктами, тобто ввести А2/АD zone (Anti Access/Area Denial, заборона доступу/закриття території) та активізувати дії щодо недопущення актів тероризму одразу після захоплення військами РФ зони ЧАЕС.

4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС, попередньо розстрілявши її, в результаті чого виникла пожежа в адмінкорпусі. МАГАТЕ, незважаючи на попередження України про загрозу ядерного тероризму з боку країни-агресора РФ, поки що обмежилося висновками, що система безпеки на ЗАЕС не постраждала і закликами припинити бойові дії поблизу ядерних об'єктів.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/zvernennya-premyer-ministra-denisa-shmigalya5032022?fbclid=IwAR04rNRMZF2pgic-_g8F5iflmUkxWO1jHHapg-5lriimqr56vjapgvE