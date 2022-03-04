Подоляк засуджує рішення Coca-Cola продовжити роботу на ринку РФ

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк засуджує рішення компанії Coca-Cola продовжувати далі співпрацювати з російським агресором.

"Банальна історія. Coca-Cola на крові. Це просто треба прийняти. Великий ринок збуту. І чому Джеймса Квінсі має хвилювати життя якихось українських дітей? Та хоч для деяких гроші не пахнуть, розміняти більш ніж столітню історію на кілька російських рублів – це справжній талант", - написав Подоляк у Twitter у п'ятницю ввечері.

Як повідомлялося, українські торговельні мережі знімають із продажу продукцію американської компанії Coca-Cola Co. через продовження її роботи на ринку Російської Федерації.

Раніше, 24 лютого, Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG), провідна компанія з виробництва та дистрибуції напоїв The Coca-Cola Co, повідомила про тимчасове зупинення роботи заводу в Києві та евакуацію співробітників.

У Росії Coca-Cola HBC належать десять заводів із виробництва безалкогольних напоїв і соків.

Джерело: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1499854068222672896?fbclid=IwAR2-CXKnfsCGt7XL3ggWFpHt_AXSL3bAH6aZzvXpmjmYHxSfqMIy2Et0