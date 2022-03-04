Українці відмовляються грати за правилами окупантів – Зеленський

Українці відмовляються грати за правилами російських окупантів і виходять проти озброєних ворогів, заявив президент Володимир Зеленський.

"Я розумію, наскільки складне рішення, коли в окупації виходять проти озброєних ворогів. Я відчуваю, наскільки це ризиковано, але я бачу: як наші люди відмовляються грати за правилами окупантів, як наші люди залишаються українцями, як наші люди залишаються з нашою державою, навіть тимчасово опинившись у темряві. Якщо в російських політиків ще залишилися очі, вони зможуть побачити, що таке Україна, що таке наша свобода", - сказав глава держави у своєму відеозверненні.

Він звернув увагу на те, що російські пропагандисти думали про українців як про себе, а побачили, що, наприклад, херсонці - "горді і поважають себе, поважають Україну".

"Українці – єдині від Ужгорода до Харкова, від Києва до Херсона. Українці ганяють ворога під Києвом, б'ють за Охтирку, карають за Гостомель, помстяться за Херсон: наш Херсон, український Херсон. Який сьогодні намагалися принизити, але не вийшло, не дали, українці показали себе. Не дали себе розіграти у дешевій, цинічній виставі з подачкою замість допомоги, з пропагандою - замість щирості", - зазначив Зеленський.

За його словами, окупанти думали, що змусять українців підкоритись, якщо відключать телебачення, зв'язок, електроенергію або відберуть продукти харчування.

"Але навіть якщо ви позбавите нас кисню, ми вдихнемо на повні груди, щоб сказати: геть з нашої землі! Навіть у повній темряві ми бачимо правду. І битимемося, поки не потемніє в наших очах. Бо ми – воїни світла. І сьогодні ніхто на землі не зможе сказати, що ця репліка – пафос", - наголосив президент.

Джерело: https://youtu.be/IMkipEljefo