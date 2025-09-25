Інтерфакс-Україна
00:02 25.09.2025

Лідер кримськотатарського народу: якщо Крим не буде звільнено, кримськотатарський народ зникне

Якщо Крим не буде звільнено, кримськотатарський народ може повністю зникнути як самобутній етнос, заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

"Якщо Крим не буде звільнено, то вже у близкому майбутньому можна передбачити повне зникнення кримськотатарського народу як самобутнього етносу", - зазначив Джемілєв під час 5-го саміту міжнародної Кримської платформи, який вперше відбувся в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

"Масштаб переслідувань у Криму у десятки разів перевищує ситуацію в самій Росії. Від початку окупації півострів залишили близько 50 тисяч кримських татар і до 100 тисяч українців, тоді як переселених із Росії громадян уже понад мільйон", - наголосив він.

Джерело: https://www.youtube.com/live/HqFcy84jOlw?si=D5izb5Q8pguiD98k

