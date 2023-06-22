Моральне лідерство нашого народу необхідно трансформувати на економічне лідерство нашої країни – Зеленський про завдання на конференції з відновлення України в Лондоні

Завдання України у рамках її участі у конференції з відновлення, яка проходить 21-22 липня у Лондоні, полягає у тому, щоб моральне лідерство українського народу трансформувати в економічне лідерство цілої країни, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні розпочала роботу наша з британцями спеціальна конференція щодо відновлення України… Сенс цієї конференції в Лондоні не просто у тому, щоб згенерувати зусилля наших партнерів, а у тому, щоб нашу трансформацію підтримав і міжнародний бізнес", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Зараз у Великій Британії, як зазначив президент, працює українська делегація – члени уряду, Офісу президента, Верховної Ради та громадського сектору для того, щоб кожен аспект українського відновлення та подальшого розвитку України був представлений саме тим діячам світового бізнесу, чия увага безпосередньо потрібна українській індустрії, містам, громадам та всій країні.

"Завдання України в тому, щоб моральне лідерство нашого народу трансформувати в економічне лідерство нашої країни. Всі умови для цього мають наш прекрасний і сильний народ", - сказав він.

Глава держави також подякував Великій Британії та США за нові пакети фінансової допомоги, а також Європейський Союз за фінансові інструменти для відновлення в обсязі на 50 млрд. євро.