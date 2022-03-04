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21:57 04.03.2022

Американська влада розглядає можливість заборони імпорту нафти з РФ до США - ЗМІ

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Американська адміністрація обговорює можливість запровадити заборону на імпорт неочищеної нафти з Росії до США, повідомляє в п'ятницю агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом дискусій.

Водночас Білий дім і представники нафтогазової галузі намагаються визначити, як цей можливий крок може вплинути на американських споживачів і на світову пропозицію нафти.

За даними Bloomberg, у Білому домі також намагаються зрозуміти, чи завдасть заборона на імпорт російської нафти до США збитків економіці РФ, чи цей товар просто надходитиме на інші ринки, зумовлюючи зростання цін на бензин у США.

Агентство нагадує, що за інформацією за 2021 рік, російська нафта становила лише 3% від імпорту неочищеної нафти до США.

Теги: #сша #нафта #росія #заходи
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