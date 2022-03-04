Боррель закликав до створення гуманітарних коридорів для МКЧХ в Україні

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав до створення гуманітарних коридорів в Україні для Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Ми наполегливо закликаємо до гуманітарного коридору. Міжнародний комітет Червоного Хреста не може увійти в країну. Нам необхідні зелені коридори, щоб Червоний хрест міг допомогти українському народу. Діти, матері, батьки потребують їжі, базових речей", - сказав Боррель на пресконференції за результатами позачергового засідання ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі у п'ятницю.

Він зазначив, що бачив це під час візиту до Молдови, де відвідав центр прийому біженців.

"Я бачив багатьох із них у всьому світі. Але це розпачливо, ми ніколи не звикнемо до такого. Путін має дозволити, щоб гуманітарна допомога надходила в Україну", - наголосив Боррель.