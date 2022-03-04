Данілов спростував інформацію про проведення засідання РНБО у п'ятницю

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов спростував інформацію щодо проведення засідання РНБО у п'ятницю.

"Засідання РНБО не було. Більше того, у фейку, який наразі поширюється, написано: "Засідання Апарату" (РНБО - ІФ). Взагалі такої фундації, як "засідання апарату" відбуватися не може, тому що його юридично не існує. Це фейки, які наразі розповсюджують", - заявив Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, наразі співробітники кібербезпеки з'ясовують, з яких номерів і хто надсилав такі повідомлення.

Як повідомляли в Апараті РНБО, у проросійських Телеграм-каналах поширюється дезінформація щодо якогось листа Данілова про "позачергове засідання Апарату РНБО України".

"Офіційно заявляємо, що цей "лист" є недолугим фейком і дешевою провокацією", - зазначили в повідомленні.

Джерела: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E