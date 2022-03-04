Події

19:06 04.03.2022

Домовитися про гумкоридори для Маріуполя не вийшло - Денисенко

1 хв читати
Домовитися про гумкоридори для Маріуполя не вийшло - Денисенко

Домовитися про гуманітарні коридори для Маріуполя не вдалося, заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Найбільш критична ситуація зараз – це, безумовно, місто Маріуполь. Там, на жаль, не вдається домовитися ні про які гуманітарні коридори, і ситуація там досить критична, якщо враховувати, що останні п'ять днів безперервно місто обстрілюють "Градами", - сказав Денисенко в ефірі телеканал "Україна 24" у п'ятницю.

Денисенко також розповів, що спроба російських окупантів у Херсоні роздавати жителям гуманітарну допомогу провалилася.

"Не просто провалилася, а з тріском провалилася. До КАМазів із їхньою "гуманітаркою" люди просто не підходять, люди ігнорують і картинки для російського телебачення, яку вони хотіли зробити, їм не дають зробити", - сказав Денисенко.

Теги: #мвс #гумкоридор
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:49 04.03.2022
Домовитися про гумкоридори для Маріуполя не вийшло - Денисенко

Домовитися про гумкоридори для Маріуполя не вийшло - Денисенко

17:59 04.03.2022
Після скасування воєнного стану автовласники зі знаками на платному зберіганні закріплять їх на свої машини – МВС

Після скасування воєнного стану автовласники зі знаками на платному зберіганні закріплять їх на свої машини – МВС

15:31 03.03.2022
У МВС закликали українців дзвонити знайомим та родичам у РФ і розповідати про те, що відбувається в Україні

У МВС закликали українців дзвонити знайомим та родичам у РФ і розповідати про те, що відбувається в Україні

20:35 02.03.2022
МВС повідомляє про можливі провокації у Маріуполі з використанням символіки полку Національної гвардії України

МВС повідомляє про можливі провокації у Маріуполі з використанням символіки полку Національної гвардії України

21:53 01.03.2022
Верещук закликає міжнародні гуманітарні організації забезпечити гуманітарні коридори на Донбасі для евакуації цивільних осіб

Верещук закликає міжнародні гуманітарні організації забезпечити гуманітарні коридори на Донбасі для евакуації цивільних осіб

17:48 28.02.2022
Кабмін звільнив Василя Малюка з посади заступника міністра внутрішніх справ

Кабмін звільнив Василя Малюка з посади заступника міністра внутрішніх справ

09:43 26.02.2022
За добу російські війська пошкодили щонайменше 40 об'єктів цивільної інфраструктури – МВС України

За добу російські війська пошкодили щонайменше 40 об'єктів цивільної інфраструктури – МВС України

20:06 25.02.2022
МВС: Силові підрозділи здійснюють перевірки для виявлення диверсійних груп

МВС: Силові підрозділи здійснюють перевірки для виявлення диверсійних груп

12:30 25.02.2022
Від початку вторгнення РФ зафіксовано 412 обстрілів, за минулу добу загинули двоє дітей – МВС

Від початку вторгнення РФ зафіксовано 412 обстрілів, за минулу добу загинули двоє дітей – МВС

00:45 25.02.2022
Монастирський обговорив із міністрами внутрішніх справ Британії та Литви надання Україні оборонного озброєння

Монастирський обговорив із міністрами внутрішніх справ Британії та Литви надання Україні оборонного озброєння

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Основні зусилля російських загарбників зосереджені на оточенні Києва, тривають ракетні удари по населених пунктах – Генштаб ЗСУ

Зеленський поговорив з Ердоганом, поінформував про ядерний тероризм із боку РФ

Зеленський провів переговори з главою МВФ, обговорили фінансову підтримку України

Нардепа Шуфрича затримали бійці тероборони за спробу сфотографувати блокпост

Зеленський поінформував президента Єврокомісії про ядерний тероризм РФ

ОСТАННЄ

Кабмін зобов'язав держбанки достроково сплатити частину прибутку до держбюджету

США не бачать ознак підготовки Білорусі до участі у війні РФ проти України - Пентагон

BBC призупиняє роботу своїх співробітників у РФ

Чорногорія закрила повітряний простір для російських літаків через війну проти України- ЗМІ

В Енергодарі пошкоджено магістральний трубопровід, постачання тепла наразі неможливе - мер

Основні зусилля російських загарбників зосереджені на оточенні Києва, тривають ракетні удари по населених пунктах – Генштаб ЗСУ

Стефанчук закликає заблокувати всі платежі Visa та Mastercard, випущені російськими банками

Полярники з "Академіка Вернадського" до українських захисників: Завдяки вам у нас є впевненість, що ми повернемося додому

Україна стане учасником-контрибутором Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО – Генштаб ЗСУ

Зеленський провів переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, поінформував про протидію РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА