Домовитися про гумкоридори для Маріуполя не вийшло - Денисенко

Домовитися про гуманітарні коридори для Маріуполя не вдалося, заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Найбільш критична ситуація зараз – це, безумовно, місто Маріуполь. Там, на жаль, не вдається домовитися ні про які гуманітарні коридори, і ситуація там досить критична, якщо враховувати, що останні п'ять днів безперервно місто обстрілюють "Градами", - сказав Денисенко в ефірі телеканал "Україна 24" у п'ятницю.

Денисенко також розповів, що спроба російських окупантів у Херсоні роздавати жителям гуманітарну допомогу провалилася.

"Не просто провалилася, а з тріском провалилася. До КАМазів із їхньою "гуманітаркою" люди просто не підходять, люди ігнорують і картинки для російського телебачення, яку вони хотіли зробити, їм не дають зробити", - сказав Денисенко.