Нардепа Шуфрича затримали бійці тероборони за спробу сфотографувати блокпост - депутат Київміськради Погребиський

Народного депутата (фракція партії "Опозиційна платформа - За життя") Нестора Шуфрича затримали 206-й батальйон територіальної оборони за спробу сфотографувати блокпост, повідомив депутат Київської міської ради Олександр Погребиський.

"206-й батальйон затримав Шуфрича! Брати по зброї найкращі! Він (Шуфрич - ІФ) вирішив пофотографувати один із постів нашого батальйону", - написав Погребиський у Фейсбук.

За словами народного депутата партії "Європейська солідарність" Володимира Ар'єва, Шуфрича очікує бесіда в СБУ.