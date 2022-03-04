Глава Мінфіну закликав світові фінансові компанії зупинити будь-яку співпрацю з країнами-терористами РФ та Білоруссю

Міністр фінансів України Сергій Марченко закликав світові фінансові компанії припинити будь-яку співпрацю з країнами-терористами – РФ та Білоруссю.

"Сьогодні звернувся особисто до керівників компаній фінансового сектору: банків, інвестфондів... з проханням припинити будь-яку співпрацю з Росією та Білоруссю - країнами, які розпочали війну проти народу України і щодня вбивають мирне населення, знищують цивільну інфраструктуру та завдають жахливих страждань Європі у 21 столітті", – написав Марченко у Facebook у п'ятницю.

"Тут і зараз Україна та українці борються за демократію та свободу всього світу. Я вірю, що під вашим лідерством ваші організації відіграють важливу роль у припиненні цієї війни", – зазначив він.

Із таким закликом глава Мінфіну звернувся, зокрема, до Allianz, Bank of America, Barclays, Blackrock, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole, Credit Suisse Group AG, Danske Bank, Deutsche Bank, Fundsmith Equity Fund, Goldman Sachs, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley, UBS Group AG, UniCredit Group, Wells Fargo та інших банків й інвестфондів.

Джерело: https://www.facebook.com/sergey.marchenko.54