Запровадження над Україною безпольотної зони могло б призвести до повномасштабної війни в Європі – генсек НАТО

Запровадження над Україною безпольотної зони могло б призвести до повномасштабної війни в Європі, тому війська НАТО не будуть безпосередньо залучені до конфлікту в Україні ні на землі, ні в повітряному просторі, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Наша оцінка полягає в тому, що ми розуміємо відчай, але ми також вважаємо, що якби це зробили, ми прийдемо до повномасштабної війни в Європі, залучення набагато більшої кількості країн, що призведе до набагато більшого людського страждання. Це причина, з якої ми ухвалюємо це болісне рішення - запровадити сильні санкції, надавати значну підтримку, збільшувати підтримку, але водночас не залучати війська НАТО безпосередньо до конфлікту в Україні ні на землі, ні у повітряному просторі", - сказав Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Генсек зазначив, що союзники з НАТО відповідають за те, щоб ця війна не вийшла за межі України.

"Бо це буде навіть небезпечніше, руйнівніше і завдасть ще більше людських страждань. Тому ми ясно заявили, що не маємо наміру входити в Україну ні на землі, ні в український повітряний простір", - наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що єдиним способом упровадження безпольотної зони є відправлення винищувачів НАТО в український повітряний простір, а потім її впровадження через постріли в російські літаки.