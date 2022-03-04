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15:09 04.03.2022

Столтенберг: Союзники погоджуються, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором

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Столтенберг: Союзники погоджуються, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором

Союзники погоджуються, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором, а війська НАТО не мають діяти на території України, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Що стосується безпольотної зони. Це було згадано. Водночас союзники погоджуються, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором або війська НАТО - діяти на території України", - сказав Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю.

Теги: #нато #небо #відмови
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