Інтерфакс-Україна

Події

20:34 23.03.2025

Зеленський про атаки РФ: Треба більше ефективності нашому захисту неба, розбудова ефективного повітряного щита не припинятиметься

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Зеленський про атаки РФ: Треба більше ефективності нашому захисту неба, розбудова ефективного повітряного щита не припинятиметься
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність мати більше систем протиповітряної оборони, а також про розбудову ефективного повітряного щита.

"Треба значно більше ефективності нашому захисту неба. І розбудова ефективного нашого повітряного щита не буде припинятись. Я хочу подякувати сьогодні всім нашим партнерам, які допомагають у цьому. Але потрібно більше систем ППО, більше відповідної амуніції для збиття дронів", - сказав він у відеозверненні в неділю ввечері.

Далі буде.

 

 

 

Теги: #захист #небо #зеленський

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