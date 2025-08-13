ППО вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих БПЛА та дві балістичні ракети "Іскандер"

Фото: НГУ

Протиповітряна оборони вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих безпілотників, а також дві балістичні ракети "Іскандер", повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 цілі: 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 32 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, в ніч на 13 серпня (із 21.00 12 серпня) противник атакував 49-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – РФ., а також 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської обл., РФ.

Ударними БпЛА атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, ракетами – Полтавщину.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.