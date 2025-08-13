Інтерфакс-Україна
Події
08:16 13.08.2025

ППО вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих БПЛА та дві балістичні ракети "Іскандер"

1 хв читати
ППО вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих БПЛА та дві балістичні ракети "Іскандер"
Фото: НГУ

Протиповітряна оборони вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих безпілотників, а також дві балістичні ракети "Іскандер", повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 цілі: 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 32 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, в ніч на 13 серпня (із 21.00 12 серпня) противник атакував 49-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – РФ., а також 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської обл., РФ.

Ударними БпЛА атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, ракетами – Полтавщину.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #рф #захист #ппо #небо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:12 13.08.2025
Окупанти за добу втратили 890 осіб та 46 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 890 осіб та 46 од. спецтехніки

03:34 13.08.2025
Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі в Анкоріджі - ЗМІ

Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі в Анкоріджі - ЗМІ

23:39 12.08.2025
Рубіо обговорив з Лавровим підготовку до саміту на Алясці

Рубіо обговорив з Лавровим підготовку до саміту на Алясці

22:07 12.08.2025
Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці віч-на-віч, підсумкова пресконференція ще узгоджується – Білий дім

Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці віч-на-віч, підсумкова пресконференція ще узгоджується – Білий дім

21:14 12.08.2025
Переговори Трампа і Путіна на Алясці будуть сфокусовані на закінченні війни в Україні - Білий дім

Переговори Трампа і Путіна на Алясці будуть сфокусовані на закінченні війни в Україні - Білий дім

02:36 10.08.2025
Лідери ЄС закликали Трампа захищати інтереси України та Європи - комюніке

Лідери ЄС закликали Трампа захищати інтереси України та Європи - комюніке

09:21 07.08.2025
ППО знешкодила 89 зі 112 ворожих дронів, є влучання на 11 локаціях

ППО знешкодила 89 зі 112 ворожих дронів, є влучання на 11 локаціях

13:30 06.08.2025
Кабмін підтримав законопроєкт про захист військовослужбовців, які повідомляють про корупцію – Міноборони

Кабмін підтримав законопроєкт про захист військовослужбовців, які повідомляють про корупцію – Міноборони

09:40 06.08.2025
ППО знешкодила 36 з 45 ворожих дронів

ППО знешкодила 36 з 45 ворожих дронів

19:14 04.08.2025
Нідерланди виділять EUR500 млн на протиповітряну оборону України – міністр оборони

Нідерланди виділять EUR500 млн на протиповітряну оборону України – міністр оборони

ВАЖЛИВЕ

Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським - ЗМІ

МАГАТЕ заявляє про відсутність впливу диму на ЗАЕС на ядерну безпеку

Зеленський отримав сигнал від Віткоффа, що РФ готова до припинення вогню, проте згодом виявилося, що це не так

Зеленський: під час можливого припинення вогню необхідно вирішити, що спроможні гарантувати партнери та РФ

Зеленський: ситуація, коли вийти з Донбасу – це умова ceasefire, то це обмін достатньо умовний

ОСТАННЄ

Херсонщина під обстрілами: двоє загиблих і четверо поранених за добу

Сили оборони зірвали ворожий штурм на покровському напрямку

Ворог обстрілював Дніпропетровщину, пошкоджені багатоповерхівка та авто - Лисак

Путін обговорив з Кім Чен Ином зустріч із Трампом, сторони узгодили стратегічне партнерство між країнами

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий - Федоров

13 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Президент Румунії восени відвідає Київ

Окупанти атакували українські позиції ще на 12 напрямках - Генштаб

Сили оборони зупинили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

Окупанти втратили 167 осіб на покровському напрямку - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА