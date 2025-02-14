У 2025 році українське небо побачить ще більше сучасної авіації - Умєров

У 2025 році українське небо побачить ще більше сучасної авіації та підготовлених пілотів, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Українське небо має бути захищеним. І ми продовжуємо працювати над цим разом із союзниками", - написав він у Facebook, завершуючи візит до Брюсселя, де міністр взяв участь у засіданні Коаліції Повітряних сил на рівні міністрів оборони країн-учасниць.

Він подякував кожній державі, яка приєдналася до ініціативи та взяла на себе зобов’язання щодо посилення української авіації. Окрему подяку висловив Нідерландам та Франції за нещодавню передачу F-16 та Mirage-2000.

"Ця робота триває. У 2025 році українське небо побачить ще більше сучасної авіації та підготовлених пілотів здатних захистити нашу землю і наших людей від злочинних російських атак", - наголосив Умєров.