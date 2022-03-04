МОЗ та МЗУ забезпечують логістику закуплених онкопрепаратів у регіонах

Міністерство охорони здоров'я та ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) спільно з неурядовими організаціями забезпечують логістику закуплених онкопрепаратів у регіонах.

"Наявні на складах ліки буде оперативно розвезено в регіони, а інші необхідні медикаменти буде доставлено в Україну у вигляді гуманітарної допомоги", - повідомляє пресслужба МОЗ.

Відомство також зазначає, що європейські країни висловили готовність безоплатно надати необхідну допомогу пацієнтам із онкологічними захворюваннями.

Для отримання докладної інформації та практичних порад у повідомленні радять звернутися до представників благодійних та громадських об'єднань Inspiration family та "Афіна. Жінки проти раку".