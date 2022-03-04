Події

14:29 04.03.2022

МОЗ та МЗУ забезпечують логістику закуплених онкопрепаратів у регіонах

1 хв читати

Міністерство охорони здоров'я та ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) спільно з неурядовими організаціями забезпечують логістику закуплених онкопрепаратів у регіонах.

"Наявні на складах ліки буде оперативно розвезено в регіони, а інші необхідні медикаменти буде доставлено в Україну у вигляді гуманітарної допомоги", - повідомляє пресслужба МОЗ.

Відомство також зазначає, що європейські країни висловили готовність безоплатно надати необхідну допомогу пацієнтам із онкологічними захворюваннями.

Для отримання докладної інформації та практичних порад у повідомленні радять звернутися до представників благодійних та громадських об'єднань Inspiration family та "Афіна. Жінки проти раку".

Теги: #логістика #онкопрепарати
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:45 02.03.2022
Логістична DB Schenker призупиняє перевезення вантажів до РФ

Логістична DB Schenker призупиняє перевезення вантажів до РФ

13:39 31.12.2021
Компанія співвласника "АТБ" інвестувала $5 млн в український робототехнічний стартап Deus Robots

Компанія співвласника "АТБ" інвестувала $5 млн в український робототехнічний стартап Deus Robots

21:04 08.09.2021
Поштові та логістичні оператори проти впровадження в Україні норми про збір персональних даних про отримувачів

Поштові та логістичні оператори проти впровадження в Україні норми про збір персональних даних про отримувачів

09:38 08.09.2021
"Укрпошта" планує відійти від прив'язки роботи до адміністративного поділу країни

"Укрпошта" планує відійти від прив'язки роботи до адміністративного поділу країни

12:34 08.06.2021
XXV Всеукраїнський День Логіста – Практика оптимізації складських і транспортних бізнес-процесів

XXV Всеукраїнський День Логіста – Практика оптимізації складських і транспортних бізнес-процесів

15:13 25.05.2021
XXV Всеукраїнський День Логіста в Києві 27-28-го травня 2021 року!

XXV Всеукраїнський День Логіста в Києві 27-28-го травня 2021 року!

16:59 23.03.2021
Dragon Capital залучив $12,5 млн від ЄБРР для рефінансування БЦ Grand, складів Diana Lux Logistic і "Термінал Харків"

Dragon Capital залучив $12,5 млн від ЄБРР для рефінансування БЦ Grand, складів Diana Lux Logistic і "Термінал Харків"

21:59 10.02.2021
Оператором логістики вакцини від COVID-19 компанії Pfizer-BioNTech визначено логістичну компанію "Фармасофт"

Оператором логістики вакцини від COVID-19 компанії Pfizer-BioNTech визначено логістичну компанію "Фармасофт"

14:22 24.09.2020
Українсько-словацький меморандум про співпрацю у сфері комбінованих залізничних-перевезень дасть змогу продовжити реалізацію цього проекту за маршрутом Азія-Європа - Зеленський

Українсько-словацький меморандум про співпрацю у сфері комбінованих залізничних-перевезень дасть змогу продовжити реалізацію цього проекту за маршрутом Азія-Європа - Зеленський

18:30 30.07.2020
"Укрзалізниця" співпрацюватиме з німецькою HHLA для розвитку інтермодальних перевезень в Україні та країнах Балтії та Східної Європи

"Укрзалізниця" співпрацюватиме з німецькою HHLA для розвитку інтермодальних перевезень в Україні та країнах Балтії та Східної Європи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ вводить в Україну важче озброєння - Столтенберг

Зеленський не піде на жодні поступки в переговорах із РФ, які могли б принизити боротьбу України за територіальну цілісність – Подоляк

Запровадження над Україною безпольотної зони могло б призвести до повномасштабної війни в Європі – генсек НАТО

Столтенберг: Союзники погоджуються, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором

Російські окупанти не дають добро на "зелений коридор" для постачання гумдопомоги до Херсонської області - голова ОВА

ОСТАННЄ

Під час обстрілу Бабиного Яру російські війська пошкодили будівлю, де планувалося будівництво Музею Голокосту у Східній Європі

РФ вводить в Україну важче озброєння - Столтенберг

Зеленський не піде на жодні поступки в переговорах із РФ, які могли б принизити боротьбу України за територіальну цілісність – Подоляк

Запровадження над Україною безпольотної зони могло б призвести до повномасштабної війни в Європі – генсек НАТО

"Укрзалізниця" евакуювала понад 3 тис. жінок і дітей із Ірпеня

ПОЗИЦІЯ РФ У ПЕРЕГОВОРАХ ЖОРСТКА, АЛЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ПІДЕ НА ЖОДНІ ПОСТУПКИ, ЯКІ МОГЛИ Б ПРИНИЗИТИ УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ БОРОТЬБІ ЗА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ КРАЇНИ - ПОДОЛЯК

Українські торговельні мережі знімають із продажу продукцію компанії Coca-Cola через продовження її роботи в РФ

Російські окупанти не дають добро на "зелений коридор" для постачання гумдопомоги до Херсонської області - голова ОВА

Російські війська з початку вторгнення пошкодили 15 навчальних закладів у Київській області - голова ОДА

Столтенберг: Союзники погоджуються, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА