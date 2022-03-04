Події

13:07 04.03.2022

Гуманітарна ситуація у Маріуполі напружена, вирішують питання встановлення гуманітарних коридорів - Арестович

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Гуманітарна ситуація в Маріуполі напружена через часткову облогу військами РФ, вирішують питання встановлення гуманітарних коридорів для евакуації людей і постачання продуктів, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Маріуполь частково перебуває в облозі, але ситуація контрольована. Військові відбивають спроби ворога оточити місто. Ситуація гуманітарна там напружена. Це є предметом переговорів із представниками РФ та з вищим керівництвом країн-партнерів України, а також міжнародних організацій. Ідеться про встановлення гуманітарних коридорів для вивезення жителів та доставки продуктів першої необхідності", - повідомив Арестович на брифінгу в Офісі президента щодо ситуації в країні.

За його словами, бої тривають і на північно-західному напрямку Києва із застосуванням авіації та артилерії.

Харків та Охтирка піддаються руйнівним ударам противника, проте ЗСУ тримають оборону.

Керівництво сил оборони тримає Чернігів. Окупаційні війська у чернігівському напрямку поки що не просуваються. Також відбито всі спроби противника просунутися до Миколаєва.

Безпосередньої небезпеки для Одеси наразі також немає, наголосив Арестович. Нечисленні спроби кораблів супротивника вести вогонь пригнічуються українською артилерією.

"Військово-політичне керівництво вживає всіх необхідних заходів для того, щоб зупинити супротивника на тих напрямках, де він намагається наступати. Таких напрямків небагато. Вчора було завдано декілька потужних вогневих ударів, які зупинили просування військ РФ на інших напрямках. Можемо відчувати стриманий оптимізм щодо подальших перспектив наступу ворога", - резюмував він.

Джерело: https://t.me/OP_UA/5785

Теги: #криза #маріуполь #гуманітарна
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