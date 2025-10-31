Інтерфакс-Україна
23:23 31.10.2025

ООН бракує коштів для гуманітарної допомоги Україні у 2025 році - ЗМІ

Організації Об’єднаних Націй бракує понад мільярд доларів для надання гуманітарної допомоги Україні у 2025 році, повідомив координатор ООН з надзвичайної допомоги Україні Матіас Шмале на брифінгу в Женеві, повідомляє Deutsche Welle.

Він зазначив, що цього року гуманітарну допомогу отримали близько чотирьох мільйонів жителів України, проте обсяг фінансування залишається недостатнім.

"Поточного року донори надали лише 1,15 млрд доларів США, що становить 44% від загальної суми, в яку оцінюється потреба України в гуманітарній допомозі", — сказав Шмале.

За даними ООН, через масовані російські удари частина систем енергопостачання, водопостачання та опалення в Україні залишається паралізованою, тому з огляду на наближення зими постраждалим регіонам потрібна термінова підтримка.

Джерело: https://www.dw.com/uk/oon-gumorganizaciam-brakue-kostiv-na-pidtrimku-ukraini/a-74572436

Теги: #оон #підтримка #гуманітарна

