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12:37 04.03.2022

Клієнти, акціонери та співробітники інвестиційно-банківської фірми Jefferies зібрали $14,1 млн гуманітарної допомоги Україні

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Американська інвестиційно-банківська фірма Jefferies за підсумками проведеної акції Ukrainian Doing Good Global Trading Day зібрала $14,1 млн, які будуть швидко розподілені між 20 благодійними організаціями для надання гуманітарної допомоги та підтримки Україні.

"Сьогодні кожен член великої сім'ї Jefferies - українець душею і серцем. Їхня хоробрість і відвага перед лицем найгіршої тиранії не можуть не надихати", - наведено у повідомленні слова генерального директора Річа Гендлера (Rich Handler) та президента Jefferies Браяна Фрідмана (Brian Friedman).

"Ми всі відчували себе такими безпорадними, спостерігаючи, як ця трагедія розгортається на наших очах, і ми вдячні за можливість зробити свій невеликий внесок у допомогу сім'ям, дітям та громадам України", - додали вони.

Як йдеться у повідомленні компанії, клієнти Jefferies забезпечили $12,4 млн чистих торгових комісій, тоді як співробітники Jefferies пожертвували понад $0,7 млн, а компанія внесла $1 млн.

Фірма уточнила, що перерахує по $1 млн таким організаціям, як Americares, CARE, "Лікарі без кордонів", GlobalGiving, Глобальна місія з розширення прав і можливостей, Міжнародному комітету Червоного Хреста, Міжнародному медичному корпусу, ЮНІСЕФ та World Central Kitchen.

Крім того, по $750 тис. буде спрямовано Католицькій службі допомоги (CRS), проєктам CURE та HOPE та Об'єднаному українсько-американському комітету допомоги.

Ще по $300 тис. Jefferies виділить фондам "Повернися живим", Direct Relief, Глобальній групі хірургічної та медичної підтримки (GMSSG), Київській школі економіки на рахунок Фонду гуманітарної допомоги в Нацбанку, Благодійному фонду Святого Андрія та SOS Дитячі Села.

Як повідомляють американські ЗМІ та співрозмовники агентства "Інтерфакс-Україна", у значній кількості інвестиційно-банківських компаній США після початку Росією війни проти України впроваджено практику збору пожертвувань для українців, під час якої компанії подвоюють внески, які роблять їхні працівники.

Теги: #допомога #jefferies
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