Події

12:27 04.03.2022

Німеччина забезпечила безоплатний проїзд залізничним транспортом для українських біженців

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Біженці з України можуть користуватися залізничним транспортом у Німеччині безоплатно, йдеться у повідомленні National Express Deutschland.

"Deutschlandtarifverbund (DTV), асоціація, що об'єднує понад 60 підприємств громадського транспорту та залізничних компаній, звільнила від сплати за проїзд у місцевих та міжміських поїздах, зокрема у поїздах National Express, біженців від війни в Україні, які прибули до Німеччини", - йдеться у повідомленні у Facebook компанії.

Щоб скористатися поїздами, необхідно мати із собою паспорт громадянина України або ID-картку та пред'явити під час перевірки квитків.

Джерело: https://www.facebook.com/212136346035090/posts/1068399507075432

Теги: #залізниця #німеччина #проїзд #біженці
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