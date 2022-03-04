Німеччина забезпечила безоплатний проїзд залізничним транспортом для українських біженців

Біженці з України можуть користуватися залізничним транспортом у Німеччині безоплатно, йдеться у повідомленні National Express Deutschland.

"Deutschlandtarifverbund (DTV), асоціація, що об'єднує понад 60 підприємств громадського транспорту та залізничних компаній, звільнила від сплати за проїзд у місцевих та міжміських поїздах, зокрема у поїздах National Express, біженців від війни в Україні, які прибули до Німеччини", - йдеться у повідомленні у Facebook компанії.

Щоб скористатися поїздами, необхідно мати із собою паспорт громадянина України або ID-картку та пред'явити під час перевірки квитків.

Джерело: https://www.facebook.com/212136346035090/posts/1068399507075432