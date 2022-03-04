Японське рейтингове агентство знизило рейтинг Росії на 5 ступенів – до "В+"

Японське рейтингове агентство (JCR) знизило довгостроковий рейтинг Російської Федерації за зобов'язаннями в іноземній та національній валютах одразу на п'ять ступенів – до "В+".

Як повідомляється в пресрелізі агентства, рейтинг було поставлено на перегляд 1 березня у зв'язку з подіями в Україні та рішенням США, Японії та Європейського Союзу запровадити санкції стосовно РФ.

"Фінансові санкції ускладнили для Росії розрахунки за платежами в іноземній валюті, що збільшило ймовірність несвоєчасних виплат основної суми боргу і відсотків за російськими державними облігаціями, номінованими в доларах США. Резерви іноземної валюти, які Центральний банк Росії зберігає у ФРБ США та ЄЦБ, були фактично заморожені, що ускладнює захист валюти і значно підриває довіру до рубля. Виведення депозитів з вітчизняних банків також прискорилося, що викликає побоювання щодо банківської кризи", - йдеться в повідомленні JCR.

Крім того, очікується подальше посилення фінансових санкцій, що також може ускладнити виплату відсотків за облігаціями в іноземній валюті, що запланована із середини березня.

У світлі цих обставин JCR знижує рейтинг Росії на п'ять ступенів.

"Ми продовжимо відстежувати вплив фінансових санкцій та вести кредитний моніторинг рейтингу із негативним прогнозом", - повідомляється у звіті.