Москалькова звернулася до МКЧХ за допомогою в пошуку російських військовополонених в Україні

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова звернулася до президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петера Маурера та голови місії МКЧХ на Україні Флоранс Жилетт за сприянням у пошуках російських військовополонених та надання їм допомоги.

"Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова звернулася до президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петера Маурера і глави місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жилетт на захист прав російських військових, які потрапили в полон в Україні, з проханням сприяти встановленню перебування та забезпечення їхніх прав, передбачених нормами міжнародного права, включно з правом на медичну допомогу", - йдеться у повідомленні на сайті Москалькової.