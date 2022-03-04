Події

07:20 04.03.2022

Громадяни України, які перебувають у США, зможуть не покидати країну - ЗМІ

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Міністерство внутрішньої безпеки США дозволить українцям, які перебувають у Сполучених Штатах, залишатися в країні в рамках гуманітарної допомоги, повідомляє телеканал CNN.

"Умисний і неспровокований напад Росії на Україну призвів до продовження війни, безглуздого насильства", яке змусило українців "шукати притулку в інших країнах. У ці надзвичайні часи ми продовжуватимемо пропонувати нашу підтримку та захист громадянам України в Сполучених Штатах", - цитує телеканал заяву міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса.

Україна була внесена до списку країн, громадянам якої надається тимчасовий захищений статус (TPS). Цей статус дозволяє громадянам зазначених країн залишатися в США, оскільки при поверненні на батьківщину вони зіткнулися б із труднощами.

Таким чином, поширення TPS на українців, яким було видано тимчасові візи, захистить їх від депортації після закінчення терміну дії цих віз.

Зазначається, що надання TPS Україні діятиме упродовж 18 місяців.

Раніше група законодавців США закликала американську адміністрацію надати тимчасового захищеного статусу (TPS) українцям у США.

"Примус українських громадян повертатися в Україну (...) суперечив би американським цінностям та інтересам нашої національної безпеки", - зазначили сенатори у своєму листі.

Теги: #сша #підтримка #громадяни
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