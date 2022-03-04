Блінкен обговорив із главою українського МЗС потреби України в сфері безпеки - держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава українського МЗС Дмитро Кулеба під час телефонної бесіди торкнулися питання про потреби України в сфері гарантування безпеки, повідомив держдеп.

"Вони (...) обговорили додаткові потреби (Україна - ІФ) у сфері безпеки, економічної та гуманітарної підтримки", - йдеться у повідомленні.

Сторони відзначили "рішучість та дії, вжиті країнами всього світу для підтримки уряду України та українського народу", випливає із повідомлення.

Кулеба за підсумками бесіди написав у твіттері: "Зідзвонилися з Ентоні Блінкеном для узгодження подальшого посилення можливостей ППО України, запровадження нових санкцій проти Росії. Вдячний США за роботу над додатковою фінансовою допомогою для України. Росія має припинити бойові дії, щоб дозволити відкриття гуманітарних коридорів".