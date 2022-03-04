Події

06:22 04.03.2022

Рятувальники локалізували пожежу у навчально-тренувальному корпусі ЗАЕС – ДСНС

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Станом на ранок п'ятниці, 4 березня, рятувальники ДСНС локалізували пожежу у навчально-тренувальному корпусі на ЗАЕС.

"О 05:55 пожежу у навчально-тренувальному корпусі (розміром 60х40 м) Запорізької АЕС у м. Енергодар локалізовано на площі 2 тис. кв. Попередньо жертв та постраждалих немає", – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у Фейсбуці у п'ятницю вранці.

Як повідомлялося, російська армія обстріляла ЗАЕС із тяжкого озброєння. За територією АЕС у навчально-тренувальному корпусі виник спалах. Також горить будівля лабораторно-побутового корпусу.

Станом на 2:26 на ЗАЕС відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми (працює лише 4-й блок). Із шести енергоблоків зараз працює один. Протипожежний стан на АЕС у нормі.

Російські військові не давали можливості рятувальникам підійти до пожежі, ведучи постійний вогонь.

О 5.20 п'ятниці рятувальники виїхали на гасіння пожежі.

Джерело: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA

Теги: #дснс #ситуація #заес
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