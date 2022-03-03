Події

23:15 03.03.2022

Президент МКЧХ запевнив Шмигаля, що Червоний Хрест зробить усе можливе для допомоги в евакуації українців

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Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер запевнив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що Червоний Хрест зробить усе можливе для допомоги у евакуації українців.

"Щойно завершили розмову з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером. Червоний Хрест зробить все можливе для допомоги в евакуації українців, доставці їжі та медикаментів у місця, де тривають бойові дії", - написав Шмигаль у Twitter.

Як повідомив прем'єр, окремо в розмові він наголосив, що тисячі тіл загиблих окупантів мають повернути в Росію.

Джерело: https://twitter.com/denys_shmyhal/status/1499487190505644041?s=21

Теги: #мкчх #шмигаль
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