Президент МКЧХ запевнив Шмигаля, що Червоний Хрест зробить усе можливе для допомоги в евакуації українців

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер запевнив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що Червоний Хрест зробить усе можливе для допомоги у евакуації українців.

"Щойно завершили розмову з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером. Червоний Хрест зробить все можливе для допомоги в евакуації українців, доставці їжі та медикаментів у місця, де тривають бойові дії", - написав Шмигаль у Twitter.

Як повідомив прем'єр, окремо в розмові він наголосив, що тисячі тіл загиблих окупантів мають повернути в Росію.

Джерело: https://twitter.com/denys_shmyhal/status/1499487190505644041?s=21