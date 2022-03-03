Російський агітпром, можливо, використовуватиме полоненого українського льотчика для підтвердження міфів про "націоналістів" в Україні - Командування Повітряних сил ЗСУ

Російська агітація може змусити захопленого українського льотчика дати інтерв'ю про "націоналістів, ЄС та НАТО" в Україні, повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Російсько-окупаційні війська взяли в полон українського військового льотчика, який катапультувався після ураження ворожою ракетою. Російський агітпром застосував брутальну тактику 2014 року. Очевидно, що під тиском і загрозою розправи льотчик дає інтерв'ю про націоналістів, ЄС та НАТО, куди Україні іти не слід, а дружити з "братнім" народом", – йдеться в повідомленні на сторінці Командування у Фейсбук у четвер увечері.

У відомстві вважають, що відео поширюватимуть на російському ТБ та в соцмережах "скабєєви та солов'ї".

"Не вірте!", - закликають у Командуванні.

"Льотчик – наш зі славної 299-ї бригади тактичної авіації. Командування Повітряних сил ЗС України не має жодних сумнівів у патріотизмі та мужності молодого пілота, який за кілька днів успішно виконав не одне бойове завдання, захищаючи країну від російських окупантів!", – йдеться в повідомленні.

У Командуванні наголосили, що зроблять усе можливе, щоб повернути полоненого додому.

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu