Події

23:10 03.03.2022

Російський агітпром, можливо, використовуватиме полоненого українського льотчика для підтвердження міфів про "націоналістів" в Україні - Командування Повітряних сил ЗСУ

1 хв читати

Російська агітація може змусити захопленого українського льотчика дати інтерв'ю про "націоналістів, ЄС та НАТО" в Україні, повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Російсько-окупаційні війська взяли в полон українського військового льотчика, який катапультувався після ураження ворожою ракетою. Російський агітпром застосував брутальну тактику 2014 року. Очевидно, що під тиском і загрозою розправи льотчик дає інтерв'ю про націоналістів, ЄС та НАТО, куди Україні іти не слід, а дружити з "братнім" народом", – йдеться в повідомленні на сторінці Командування у Фейсбук у четвер увечері.

У відомстві вважають, що відео поширюватимуть на російському ТБ та в соцмережах "скабєєви та солов'ї".

"Не вірте!", - закликають у Командуванні.

"Льотчик – наш зі славної 299-ї бригади тактичної авіації. Командування Повітряних сил ЗС України не має жодних сумнівів у патріотизмі та мужності молодого пілота, який за кілька днів успішно виконав не одне бойове завдання, захищаючи країну від російських окупантів!", – йдеться в повідомленні.

У Командуванні наголосили, що зроблять усе можливе, щоб повернути полоненого додому.

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Теги: #війна #росія #полон #льотчик
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:31 03.03.2022
США запровадили санкції проти 22 компаній РФ, пов'язаних з обороною

США запровадили санкції проти 22 компаній РФ, пов'язаних з обороною

23:04 03.03.2022
США оголосили про запровадження санкцій щодо Ротенбергів, Усманова, Чемезова, Пригожина, Токарєва, Пєскова - Білий дім

США оголосили про запровадження санкцій щодо Ротенбергів, Усманова, Чемезова, Пригожина, Токарєва, Пєскова - Білий дім

22:09 03.03.2022
Кулеба: Як зараз можуть спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки?

Кулеба: Як зараз можуть спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки?

21:46 03.03.2022
Ткаченко росіянам: Вийдіть на вулиці з протестом, незабаром день смерті Сталіна – чим вам не символічна дата почати жити в країні

Ткаченко росіянам: Вийдіть на вулиці з протестом, незабаром день смерті Сталіна – чим вам не символічна дата почати жити в країні

21:37 03.03.2022
США оголосили про запровадження санкцій щодо Ротенбергів, Усманова, Чемезова, Пригожина, Токарєва, Пєскова - Білий дім

США оголосили про запровадження санкцій щодо Ротенбергів, Усманова, Чемезова, Пригожина, Токарєва, Пєскова - Білий дім

21:29 03.03.2022
Британія впроваджує санкції проти російського мільярдера Усманова та голови ВЕБ.РФ Шувалова - заява

Британія впроваджує санкції проти російського мільярдера Усманова та голови ВЕБ.РФ Шувалова - заява

21:12 03.03.2022
Велика Британія впроваджує санкції проти російського мільярдера Усманова та голови "ВЕБ.РФ" Шувалова - ЗМІ

Велика Британія впроваджує санкції проти російського мільярдера Усманова та голови "ВЕБ.РФ" Шувалова - ЗМІ

21:11 03.03.2022
Глава Міненерго: Стріляти в АЕС або намагатися захопити її - варварство, яке загрожує ядерній безпеці всього світу

Глава Міненерго: Стріляти в АЕС або намагатися захопити її - варварство, яке загрожує ядерній безпеці всього світу

20:59 03.03.2022
Укрзалізниця намагається постачати вантажі в оточені міста

Укрзалізниця намагається постачати вантажі в оточені міста

20:51 03.03.2022
З Волновахи вже евакуйовано 800 мирних жителів – поліція

З Волновахи вже евакуйовано 800 мирних жителів – поліція

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ ввела в Україну 90% підготовлених військ і продовжує намагатися взяти Київ - Білий дім

США оголосили про запровадження санкцій щодо Ротенбергів, Усманова, Чемезова, Пригожина, Токарєва, Пєскова - Білий дім

Створено систему розподілу гуманітарної допомоги – заступник глави ОП Тимошенко

В Охтирці на Сумщині немає опалення та електроенергії, російські війська бомблять Суми - Живицький

США оголосили про запровадження санкцій щодо Ротенбергів, Усманова, Чемезова, Пригожина, Токарєва, Пєскова - Білий дім

ОСТАННЄ

Ціни єврооблігацій України в четвер стабілізувалися після 3-денного падіння

Ціни єврооблігацій України в четвер стабілізувалися після 3-денного падіння

Ситуація в Енергодарі ускладнюється, у місті орудують ДРГ, ворог наближається до ЗАЕС – "Енергоатом"

Українські війська за два дні знищили в Куйбишевому близько 245 одиниць техніки противника, особовий склад, величезні обсяги палива та 30 вертольотів – голова Миколаївської ОВА

РФ ввела в Україну 90% підготовлених військ і продовжує намагатися взяти Київ - Білий дім

Чехія скасує відповідальність за найманство для громадян, які поїдуть воювати за Україну – прем'єр

Президент МКЧХ запевнив Шмигаля, що Червоний Хрест зробить усе можливе для допомоги в евакуації українців

Логістичний гуманітарний хаб у Закарпатті відкрився на базі заводу "Єврокар"

Блінкен: Український народе, ви надихаєте світ

Зеленська запустила власний телеграм-канал із перевіреною інформацією

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА