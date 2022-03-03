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23:04 03.03.2022

США оголосили про запровадження санкцій щодо Ротенбергів, Усманова, Чемезова, Пригожина, Токарєва, Пєскова - Білий дім

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У Білому домі в четвер заявили, що запроваджують повні блокувальні санкції стосовно прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, російських бізнесменів Євгена Пригожина, Бориса і Аркадія Ротенбергів, а також Алішера Усманова.

У списку осіб, на яких поширяться американські санкції, також глава "Ростеху" Сергій Чемезов, голова ЗЕБ РФ Ігор Шувалов і президент ПАТ "Транснафта" Микола Токарєв.

"Ці особи та члени їхніх сімей будуть відрізані від фінансової системи США, їхні активи в Сполучених Штатах будуть заморожені, а їхнє майно буде заблоковано", - йдеться в заяві Білого дому.

Окрім цього, США запроваджують візові обмеження стосовно 19 російських олігархів і 47 членів їхніх сімей і осіб із їхнього найближчого оточення.

"США і влада в усьому світі працюватимуть над виявленням і заморожуванням активів членів російської еліти та їхніх сімей", - наголошується в заяві.

Крім того, США за "дезінформацію" вводять блокувальні санкції стосовно семи російських організацій і 26 осіб, що перебувають у Росії або в Україні та відіграють провідні ролі в цих структурах. Серед організацій, що потрапили під санкції, - "Фонд стратегічної культури", видання "Ритм Євразії", журнал "Камертон".

Тим часом розширення санкційних списків прокоментував президент США Джо Байден, уточнивши, що обмеження тепер затверджено стосовно понад 50 підприємців і, крім того, їхніх наближених.

"Сьогодні ми додаємо десятки імен до списку і забороняємо в'їзд до Америки більше ніж 50 російським олігархам, членам їхніх сімей і близьких соратників", - написав він у Твіттері.

Теги: #сша #росія #санкції #бізнесмени
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