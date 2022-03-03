Спецназ ГУР МО знищив у Гостомелі ще десять ворожих БМД
Спецназ Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищив у Гостомелі ще 10 ворожих БМД.
"Триває бій за контроль над містом Гостомель. У районі місцевого склозаводу на 18.30 вже знищено 10 бойових машин десанту ворога", - йдеться у повідомленні пресслужби ГУР.
Наголошується, що бій веде група спецназівців під керівництвом ГУР МО України та підготовлені ними місцеві групи опору.
За повідомленням, загалом упродовж дня спецназівці знищили в Гостомелі 20 бойових машин десанту ворога.
Джерело: https://fb.watch/bwMtYG0uRi/