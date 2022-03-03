Шмигаль закликає ООН та Червоний Хрест забезпечити "зелені коридори" для надання допомоги та евакуації

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликає ООН і Червоний Хрест забезпечити "зелені коридори" для того, щоб влада могла надати допомогу та евакуювати всіх, хто цього потребує.

"Після ударів по цивільному населенню весь світ побачив, що російські військові - це терористи, які вбивають мирне населення і не дозволяють допомогти постраждалим. У деяких містах діти, люди похилого віку, вагітні жінки опинилися в пастці ворога і десь уже декілька діб виживають без світла, тепла, води, їжі та медичної допомоги. Окупант не дає зелених коридорів для евакуації", - сказав Шмигаль у зверненні у четвер увечері.

Прем'єр заявив, що Україна вимагає забезпечити "зелені коридори" для того, щоб влада могла надати допомогу та евакуювати всіх, хто цього потребує.