СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі в Києві

СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу Київської телевежі, – він агітував знищити вежу для припинення мовлення українських телеканалів, повідомляє українська спецслужба.

"Він надавав ворогові інформацію для ведення війни, зокрема наполегливо агітував розбомбити Київську телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів", - ідеться у повідомленні СБУ у Telegram-каналі.

У СБУ нагадують, що внаслідок обстрілу телевежі загинуло п'ять мирних киян, а мовлення центральних телеканалів було припинено на короткий проміжок часу.

"Слідчі СБУ працюють з підозрюваним і встановлюють всіх причетних до обстрілів – щоб кожен винний був покараний! Зрадник понесе сувору відповідальність за свої дії і більше не зможе шкодити Україні та її громадянам", - наголошується у повідомленні.

Джерело: https://t.me/SBUkr/3805