Стефанішина закликала ПАРЄ вплинути на Росію для відкриття гуманітарних коридорів

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина закликає президента ПАРЄ Тіні Кокса та генерального секретаря Асамблеї ПАРЄ Деспіну Хатзівассіліу-Цовіліс вплинути на Росію для відкриття гуманітарних коридорів.

"Ольга Стефанішина зазначила, що Росія розпочала другу фазу своєї військової агресії, обстрілюючи і фактично знищуючи українські населені пункти. Вона наголосила, що такі дії варто кваліфікувати як акти тероризму, спрямовані на залякування населення. Беззбройні люди, які опинилися під прицілом російських танків, лишилися води, їжі та медичної допомоги. Критично важливо відкрити гуманітарні коридори в населені пункти, що перебувають в облозі під обстрілами. Доставка гуманітарної допомоги заблокована, водночас Росія не дає змоги мирному населенню безпечно евакуюватися", - йдеться у повідомленні пресслужби віцепрем'єра за результатами телефонних розмов сторін.

Стефанішина повідомила, що Україна вже надіслала запит Червоному Хресту з проханням провести переговори з російською стороною для відкриття гуманітарних коридорів.

"Росія має виконати свої зобов'язання щодо Женевської конвенції. Рада Європи була місцем, де формувалася міжнародна рамка захисту прав людини. Ці права варто захистити зараз. Я також закликаю фіксувати всі порушення прав людини, які чинить Кремль в Україні", - наголосила Стефанішина.

Віцепрем'єр закликала ПАРЄ застосувати всі інструменти для захисту цивільного населення та зобов'язати Росію забезпечити безпечне проходження гуманітарної допомоги.

Вона також зазначила, що в Україні вже загинули понад 9 тисяч російських солдатів і російські органи влади відмовляються забирати тіла загиблих, і про цю проблему має знати весь світ.