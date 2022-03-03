Події

18:47 03.03.2022

ЄС хоче виключити Росію з режиму найбільшого сприяння торгівлі

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Європейський Союз прагне позбавити Росію статусу країни найбільшого сприяння у межах Світової організації торгівлі (СОТ), повідомляє агентство Bloomberg.

Єврокомісія обговорює таку можливість із країнами-членами ЄС, сказала представник ЄК Міріам Гарсія Феррер.

Обсяг російського експорту до країн ЄС становить майже 95 млрд євро, пише агентство. У разі позбавлення Росії сприятливого статусу щодо цих постачань діятимуть додаткові мита.

Раніше про виключення Росії та Білорусі з режиму найбільшого сприяння повідомила Канада. Імпорт російських та білоруських товарів до Канади обкладатимуть митом у 35%, заявила віцепрем'єр країни Христя Фріланд.

Теги: #статус #європа #росія #сот
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