Події

16:42 03.03.2022

Російські військові дедалі частіше здаються в полон - СБУ

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У Службі безпеки України заявляють, що наступальний характер російських окупантів сповільнився, військові дедалі частіше здаються у полон.

"Шалений опір українців і ЗСУ поступово змінили наступальний характер російських окупантів. Тож частішають випадки, коли солдати та офіцери РФ здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ. І роблять це цілими організованими групами", - йдеться у повідомленні СБУ в Телеграм-каналі.

За інформацією української спецслужби, в районі Миколаєва ЗСУ знешкодили російський десант, який намагався висадитися. "Частина окупантів одразу здалися в полон. Російський десантник у розмові з матір’ю розповів їй, де він воював насправді. І заодно просив, щоб солдатські матері виходили на протести з вимогами забрати російські війська з України", - йдеться у повідомленні.

Також, як йдеться у повідомленні, поблизу Миколаєва добровільно здалися в полон ще шість російських танкістів.

"Для родичів російських окупантів в Україні нещодавно функціонує Об'єднаний центр. До нього можуть звертатися матері російських солдатів, які хочуть забрати з полону своїх синів", - наголошують у СБУ.

 

Теги: #рф #війна #полонені
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