Події

15:43 03.03.2022

88% українців вірять, що Україна відіб'є напад Росії - соцопитування "Рейтингу"

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Більшість українців вірить, що Україна успішно відіб'є напад Росії, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг".

"90% опитаних, думаючи про ситуацію в країні, відчувають надію. Лише 5% відчувають розчарування. Порівняно з довоєнними часами кількість тих, хто відчуває надію, зросла втричі. Практично в усіх регіонах спостерігається максимальний рівень відчуття надії", - йдеться у пресрелізі за результатами опитування, оприлюдненого на сайті "Рейтингу".

У ньому уточнюється, що 88% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії. Майже кожен день цей показник зростає. Лише 10% на сьогодні не мають такої впевненості. Віра в перемогу в усіх регіонах країни.

98% підтримують діяльність Збройних сил України, 93% підтримують діяльність президента України Володимира Зеленського, 84% підтримують дії місцевих керівників.

Водночас 80% опитаних зазначили, що готові захищати цілісність України зі зброєю в руках. Порівняно з довоєнними часами цей показник значно зріс (2020 року – 59%). Найвищий рівень готовності спостерігається на заході та в центрі, нижчий рівень готовності – на півдні та сході. Але навіть у південно-східних регіонах є надзвичайно високий рівень готовності воювати за Батьківщину (на півдні – майже 80%, на сході – майже 60%). У гендерному розрізі готовність воювати зі зброєю за Україну висловили 90% чоловіків та 70% жінок.

"Підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО найвища за всю історію опитувань: 86% підтримують приєднання України до ЄС, 76% - за вступ до НАТО. Порівняно з довоєнним періодом рівень підтримки вступу до ЄС та НАТО зріс більш ніж на 20% в. п. Позитивна динаміка відбулася за рахунок зростання підтримки вступу до західних структур серед населення півдня та сходу. У віковому розрізі у всіх категоріях спостерігається одностайна підтримка вступу України до ЄС та НАТО", - йдеться в релізі.

У ньому уточнюється, що 61% респондентів вірить, що Україна стане членом Європейського Союзу найближчим часом (протягом одного-двох років). Ще 13% вірять, що наша держава стане членом ЄС через п'ять років, у довшій перспективі – 6%. Вагаються з оцінками 17%.

Не вірять у те, що Україна стане членом ЄС, – лише 4%. Порівняно з минулим роком, кількість тих, хто не вірить у європейську інтеграцію України, значно зменшилася (у листопаді 2021 року таких було 26%).

Соціологічне опитування проводили на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова система: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%. Терміни проведення: 1 березня 2022 року.

Джерело: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_1_marta_2022.html

Теги: #опитування #війна #очікування
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