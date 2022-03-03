Події

15:44 03.03.2022

Світова економіка може втратити $1 трлн до 2023 року через агресію Росії проти України - експерти

2 хв читати

Обсяг глобальної економіки до 2023 року скоротиться на 1%, що еквівалентно $1 трлн, через розв'язану Росією війну в Україні, випливає з дослідження британського Національного інституту економічних та соціальних досліджень (National Institute for Economic and Social Research, NIESR).

Крім того, експерти організації також вважають, що рівень світової інфляції внаслідок конфлікту збільшиться на 2 процентних пункти у 2023 році.

"Росія та Україна є важливими постачальниками сировини, включаючи титан, паладій, пшеницю та кукурудзу. Тому ми передбачаємо, що посиляться проблеми з ланцюгами постачань для секторів, що використовують цю сировину, серед яких автомобільна та авіабудівна промисловість і виробництво смартфонів", - наголошується у дослідженні.

Тим часом, аналітики також додали, що витрати від нових санкцій для економіки Росії будуть частково компенсовані стрибком цін на енергоресурси. Але загалом нові обмежувальні заходи матимуть негативний ефект, і ВВП Росії, як очікується, скоротиться на 1,5% цього року і більш ніж на 2,5% до кінця 2023 року. Інфляція в країні може перевищити 20% вже 2022 року.

Тим часом, найбільш постраждалим регіоном із урахуванням наявних торгових зв'язків та залежності від російських постачань енергоресурсів може виявитися Європа. При цьому війна вплине на країни з економікою, що розвивається, менше, ніж на держави з розвиненою, наголошується в доповіді.

"Ми очікуємо, що збільшення держвидатків (у Європі - ІФ) сприятиме припливу біженців з України та призведе до зростання видатків на оборону, що обмежить несприятливий вплив на європейський ВВП", - написали експерти.

Зростання економіки Великої Британії внаслідок конфлікту може сповільнитися на 0,8 процентних пункти, до 4% у 2022 році. Інфляція в країні цього року становитиме близько 7% і 4,4% наступного. Попередній прогноз NIESR для показника становив 5,3% та 2,7% відповідно.

Теги: #прогноз #економіка #світ #конфлікт
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:02 03.03.2022
"Формула-1" розірвала контракт на проведення Гран-прі Росії

"Формула-1" розірвала контракт на проведення Гран-прі Росії

15:01 03.03.2022
Сумарна міжнародна підтримка України перевищує $15 млрд, із них у держбюджет – понад $5 млрд – глава НБУ

Сумарна міжнародна підтримка України перевищує $15 млрд, із них у держбюджет – понад $5 млрд – глава НБУ

12:18 03.03.2022
Найближчими днями в Україні утримається прохолодна погода з невеликими снігопадами, на дорогах ожеледиця

Найближчими днями в Україні утримається прохолодна погода з невеликими снігопадами, на дорогах ожеледиця

08:03 03.03.2022
Прокурор МКС у Гаазі Карім Хан розпочав розслідування злочинів, пов'язаних із агресією Росії проти України

Прокурор МКС у Гаазі Карім Хан розпочав розслідування злочинів, пов'язаних із агресією Росії проти України

17:46 02.03.2022
США та Чорногорія закрили небо для РФ – МЗС України

США та Чорногорія закрили небо для РФ – МЗС України

17:20 02.03.2022
Необхідно максимально швидко провести діалог про міжнародні гарантії України - Подоляк

Необхідно максимально швидко провести діалог про міжнародні гарантії України - Подоляк

17:04 02.03.2022
Twitter обмежить доступ до російських державних ЗМІ

Twitter обмежить доступ до російських державних ЗМІ

15:46 02.03.2022
Добровольці з 16 країн світу вже їдуть в Україну

Добровольці з 16 країн світу вже їдуть в Україну

08:57 02.03.2022
159 нобелівських лауреатів підписали листа на підтримку України – ЗМІ

159 нобелівських лауреатів підписали листа на підтримку України – ЗМІ

07:15 02.03.2022
МЕА представить 3 березня план зниження залежності Європи від російського газу

МЕА представить 3 березня план зниження залежності Європи від російського газу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кораблі РФ потопили поблизу Одеси торговельне судно під прапором Панами - Геращенко

Російські військові дедалі частіше здаються в полон - СБУ

Путін заявив Макрону, що російські військові не здійснюють ракетних обстрілів і не бомбардують міста України - Кремль

Указ президента про загальну мобілізацію ВР затвердила, він починає діяти

РФ провела мобілізацію в ОРДЛО, мешканців Донбасу спрямовують як "гарматне м'ясо" на штурм Києва та Одеси - Залужний

ОСТАННЄ

Делегації України та РФ розпочали переговори - Подоляк

Понад 1 тис. жінок і дітей евакуйовано залізницею з Ірпеня та прилеглих до міста територій - "Укрзалізниця"

Кораблі РФ потопили поблизу Одеси торговельне судно під прапором Панами - Геращенко

Російські військові дедалі частіше здаються в полон - СБУ

Зеленський призначив посла у Нідерландах за сумісництвом постпредом України при міжнародній Організації із заборони хімічної зброї - указ

Президент створив делегації для підписання документів із ЄС та МБРР щодо фінансової підтримки України

Путін заявив Макрону, що російські військові не здійснюють ракетних обстрілів і не бомбардують міста України - Кремль

Українська делегація прибула до місця проведення переговорів - білоруські ЗМІ

Інтернет-платформа психологічної допомоги "Розкажи мені" надає підтримку постраждалим від збройної агресії Росії громадянам - ОП

Указ президента про загальну мобілізацію ВР затвердила, він починає діяти

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА