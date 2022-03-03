Світова економіка може втратити $1 трлн до 2023 року через агресію Росії проти України - експерти

Обсяг глобальної економіки до 2023 року скоротиться на 1%, що еквівалентно $1 трлн, через розв'язану Росією війну в Україні, випливає з дослідження британського Національного інституту економічних та соціальних досліджень (National Institute for Economic and Social Research, NIESR).

Крім того, експерти організації також вважають, що рівень світової інфляції внаслідок конфлікту збільшиться на 2 процентних пункти у 2023 році.

"Росія та Україна є важливими постачальниками сировини, включаючи титан, паладій, пшеницю та кукурудзу. Тому ми передбачаємо, що посиляться проблеми з ланцюгами постачань для секторів, що використовують цю сировину, серед яких автомобільна та авіабудівна промисловість і виробництво смартфонів", - наголошується у дослідженні.

Тим часом, аналітики також додали, що витрати від нових санкцій для економіки Росії будуть частково компенсовані стрибком цін на енергоресурси. Але загалом нові обмежувальні заходи матимуть негативний ефект, і ВВП Росії, як очікується, скоротиться на 1,5% цього року і більш ніж на 2,5% до кінця 2023 року. Інфляція в країні може перевищити 20% вже 2022 року.

Тим часом, найбільш постраждалим регіоном із урахуванням наявних торгових зв'язків та залежності від російських постачань енергоресурсів може виявитися Європа. При цьому війна вплине на країни з економікою, що розвивається, менше, ніж на держави з розвиненою, наголошується в доповіді.

"Ми очікуємо, що збільшення держвидатків (у Європі - ІФ) сприятиме припливу біженців з України та призведе до зростання видатків на оборону, що обмежить несприятливий вплив на європейський ВВП", - написали експерти.

Зростання економіки Великої Британії внаслідок конфлікту може сповільнитися на 0,8 процентних пункти, до 4% у 2022 році. Інфляція в країні цього року становитиме близько 7% і 4,4% наступного. Попередній прогноз NIESR для показника становив 5,3% та 2,7% відповідно.