Події

13:55 03.03.2022

На Львівщині затримали понад 90 підозрілих осіб – поліція

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Понад 90 підозрілих осіб затримали у Львівській області, повідомив сьогодні на брифінгу заступник начальника головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитро Михалець.

"За минулу добу на гарячу лінію поліції надійшло понад 10 тисяч повідомлень про підозрілих осіб. Станом на цей час понад 90 осіб затримано", – повідомив Дмитро Михалець.

За його словами, поліція отримала від жителів області майже 400 повідомлень про нічні польоти дронів.

"Перевіряємо транспортні засоби, виявляємо громадян, які їх перевозять чи переносять, спільно із СБУ здійснюємо рейди", – повідомив Михалець.

Він також попросив жителів області бути обережними із залишеними речами – осколками, кульками, іграшками, оскільки вони можуть бути небезпечними. У разі виявлення таких речей слід повідомити поліцію, щоб їх перевірили фахівці.

Теги: #львів #поліція
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