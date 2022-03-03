Європейська рада запросила думку Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС – високопоставлений європейський чиновник

Європейська рада скерувала запит Європейській комісії надати, відповідно до процедури, думку щодо заявки України на надання членства у Європейському Союзі.

Про це у четвер у Брюсселі журналістам повідомив високопоставлений європейський урядовець. "(У розгляді заявки) є декілька кроків. І перший, який було зроблено з нашого боку, - це запит до комісії про думку. Це було зроблено для України, що є важливим кроком. І це важливий політичний сигнал", - сказав чиновник.

Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо прискореної процедури, про що запросив Київ, співрозмовник констатував, що це питання, яке обговорюватимуть лідери. Не всі країни на одному боці. Це має обговорюватися на найвищому рівні. Коли ти говориш з усіма лідерами, то те, що відбувається з Україною, створить нові параметри і матиме серйозне значення для Союзу. І якщо не наступного тижня, то пізніше лідери обговорюватимуть це питання", - додав він.

Окрім того, до кінця цього тижня у Брюсселі очікують заявки на членство в ЄС від Грузії та Молдови.

Високопосадовець також констатував, що серед лідерів ЄС є різне бачення самого розширення.

"У східних країнах розширення розглядають як шлях стабілізації сусідів та як інструмент зовнішньої політики, де розширення досить корисне. Коли ви подивитеся на захід, то це більше питання бути частиною спільноти цінностей, сім'ї, де потрібні серйозні реформи. Ця причина, через яку іноді важко поєднати ці дві думки. Розширення за багато років уже продемонструвало, що щодо цього ЄС має дуже багато важких питань – іноді є двосторонні суперечки, іноді – окупація країни. Ці питання у минулому продемонстрували дуже складну та важку дискусію лідерів. Тому вони, на мою думку, мають обговорити всі наслідки цих заявок. А наразі ми говоримо про країну, де триває війна. І це не просте питання. Частина країни – Крим, а також схід – окуповані іноземною державою. Звісно, все це має значення, якщо ви вирішите прийняти факт, що ця країна може бути частиною Союзу. Це дуже важливі питання для лідерів та для майбутнього цієї країни", - розповів він.