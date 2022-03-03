Венедіктова анонсувала "перекличку" серед прокурорів: Час зробити інвентаризацію мотлоху, що втік від своїх співвітчизників

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила про проведення "переклички" серед українських прокурорів з метою виявлення тих, хто втік із країни.

"Скоро проведемо "перекличку" особового складу та зрозуміємо, хто на місцях, хто на війні. Також настав час зробити інвентаризацію мотлоху, який утік від своїх співвітчизників. Де ви, гімнюки, знайшли ці десятки тисяч доларів, якими намагалися підкупити прикордонників, де?", - написала Венедіктова у Фейсбуці в четвер.

Вона зазначила, що прокурори, які втекли з країни, могли б хоча б не показувати службові посвідчення. "Вже ганьбіться самі, навіщо тінь на всю прокуратуру кидати", - наголосила генпрокурор.

Венедіктова додала, що вона розуміє, що "лицарів", які втекли з України, вистачає у складі всіх правоохоронних органів.

"Днями доручу створити групу для складання списку "хероїв". Хлопці, ви вже вибачайте, але як кажуть - за законами воєнного часу…", - підсумувала генпрокурор.

Джерело: https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5270646456281580